Le Conseil des ministres burkinabè réuni jeudi à Ouagadougou, sous la présidence du chef de l’Etat, Ibrahim Traoré, a adopté un décret portant création d’un Etablissement public à caractère économique dénommé Conseil burkinabè des filières agropastorales et halieutiques (CBF), conformément à la réglementation en la matière.

Le CBF remplace le Conseil burkinabè de l’anacarde (CBA) qui n’aurait pas donné les résultats escomptés. En effet, en dépit des efforts déployés par l’Etat et ses partenaires pour le développement des filières agropastorales et halieutiques à travers le CBA, ces filières demeurent insuffisamment structurées et leurs acteurs faiblement organisés, ont déploré les autorités, d’après le communiqué rendu public à l’issue de la réunion.

Pour le gouvernement, la création du CBF permettra de favoriser un environnement propice au développement durable des filières agropastorales et halieutiques en répondant aux attentes des acteurs tout en stimulant la croissance économique du pays.

Le nouveau Conseil aura précisément pour missions de coordonner et de soutenir les actions de développement durable des filières agropastorales et halieutiques au Faso.