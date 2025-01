Dans le prolongement de la réarticulation militaire en cours au Sahel et de la conclusion de nouvelles alliances géostratégiques qui y a lieu depuis 2022, la Russie et la Hongrie, nouveaux alliés diplomatiques du Tchad, ont exprimé ce jeudi 9 janvier, leur solidarité au gouvernement tchadien suite à l’attaque contre le Palais présidentiel tchadien, la veille.

Par la voix de son ministère des Affaires étrangères, la Russie a «fermement condamné ce jeudi 9 janvier 2025, dans un communiqué, l’incursion terroriste dirigée contre les dirigeants légitimes de la République du Tchad».

Dans la même foulée, le Premier ministre hongrois Viktor Orban, l’un des rares alliés de Moscou en Europe centrale depuis février 2022, a regretté sur X, un «incident déplorable et a apporté son soutien au Tchad, essentiel à la stabilité de toute la région du Sahel, dans ses efforts pour assurer sa souveraineté et sa sécurité».

Au lendemain de l’attaque contre le Palais présidentiel, l’Etat tchadien a fait diffuser dans la soirée du jeudi sur la télévision publique nationale, «des images enregistrées par les caméras de surveillance à l’entrée du Palais présidentiel» montant une dizaine d’hommes déferler, déborder facilement les quelques gardes de faction à l’entrée du Palais et tabasser violemment deux d’entre eux.

18 assaillants et deux militaires qui gardaient le Palais présidentiel, ont perdu la vie et six autres assaillants ont été blessés dans cette attaque, selon le bilan actualisé des autorités tchadiennes.