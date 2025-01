Désigné en mai 2024 «candidat naturel du RHDP, (une coalition au pouvoir depuis avril 2011), à la présidentielle d’octobre 2025 en Côte d’Ivoire», le Président sortant, Alassane Ouattara s’est prononcé à demi-mot sur le sujet ce jeudi 9 janvier, en s’adressant au corps diplomatique accrédité dans son pays.

«A la date d’aujourd’hui, je n’ai pas encore pris de décision. Mais je suis en pleine santé et désireux de continuer à servir mon pays», a confié sous forme de prosopopée, le Président ivoirien Alassane Ouattara, devant le corps diplomatique à Abidjan.

«Mon parti dispose d’au moins une demi-douzaine de candidats qui sont dans cette salle», a encore expliqué le dirigeant ouest-africain en brouillant davantage les pistes, néanmoins, il a réitéré ce jeudi, son engagement à tenir une «élection présidentielle, le 25 octobre 2025, paisible, démocratique et transparente».

Ces six derniers mois, l’opposition ivoirienne a davantage appelé à la tenue d’élections inclusives fin octobre 2025, en exigeant une nouvelle opération d’inscription des électeurs ou encore une «organisation plus démocratique» de la prochaine joute présidentielle. Il s’est en outre, engagé à poursuivre les efforts pour «offrir aux Ivoiriens un havre de paix porteur d’espoir et d’espérance».

Le dirigeant ivoirien est en outre rappelé devant les diplomates, les progrès macro-économiques récents accomplis dans son pays, devenu depuis le premier semestre 2024, la deuxième économie ouest-africaine derrière le Nigeria et la 3è économie d’Afrique francophone derrière le Maroc.