A l’occasion de la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux au Président du Gabon, le corps diplomatique accrédité à Libreville a réitéré ce jeudi 9 janvier au Palais de la Rénovation de la capitale, sa disponibilité à accompagner le processus d’achèvement de la Transition politique dans le pays.

L’Ambassadeur de la République démocratique du Congo et doyen du corps diplomatique au Gabon, François Luambo Siongo a relevé ce jeudi 9 janvier, au nom de ses pairs, que «le corps diplomatique observe avec attention le déroulement de la Transition gabonaise, et reste disponible pour consolider et promouvoir la confiance entre le peuple gabonais et les institutions».

Dans le message de vœux du nouvel 2025 à ses compatriotes, le Président Brice Oligui Nguema a renouvelé l’engagement du CTRI (organe de Transition) à organiser cette année 2025, des élections inclusives et démocratiques après la tenue du référendum en novembre 2024.

«Nous souhaitons que 2025 soit une année de paix et le corps diplomatique souhaite accompagner la sortie de la Transition», a mis en avant François Luambo Siongo.

La fin de la Transition ouverte en août 2023 au Gabon, est prévue officiellement «en août 2025» pour tourner définitivement la page de l’ère des Bongo père et fils (1967-2023).