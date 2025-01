Le gouvernement djiboutien a adopté hier mardi, un Projet de Loi relatif à la vaccination obligatoire, visant à réduire durablement la morbidité et la mortalité infantile.

Lors d’une réunion du Conseil des ministres présidée par le chef de l’Etat, Ismaïl Omar Guelleh, le gouvernement de Djibouti entend atteindre à travers «ce simple acte de prévention qui permet de sauver chaque année de nombreuses vies (…), des Objectifs de Développement Durable (ODD), notamment l’ODD 3 qui vise à garantir une vie en bonne santé et promouvoir le bien-être pour tous», indique un communiqué rendant compte des travaux de la réunion du Conseil des ministres.

Le gouvernement défend le fait que l’administration du vaccin contribue à assurer la prévention individuelle ainsi que la protection de la collectivité ; et constitue, à travers les programmes de vaccination, la stratégie pour limiter voire éradiquer les maladies transmissibles.

Les autorités estiment également que la vaccination reste la meilleure option pour réduire le risque d’apparition de maladies évitables par la vaccination et qui n’ont pas un traitement curatif.

Djibouti ambitionne à travers son ministère de la Santé, de renforcer et d’élargir la couverture vaccinale aux personnes les plus vulnérables, à savoir les nourrissons, les enfants et les femmes enceintes.

Le présent projet de Loi introduit de nouveaux vaccins dans le calendrier vaccinal, notamment le vaccin ROR (rougeole, oreillons et rubéole) pour les enfants, le vaccin HPV (vaccin contre les infections à pavillonnavirus humain) pour les adolescentes et le vaccin (D.T.P) contre la diphtérie qui est ajouté au vaccin antitétanique déjà administré aux femmes enceintes.