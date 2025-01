La Confédération Africaine de Football (CAF) a annoncé ce mardi 14 janvier, en début de soirée, le report à août 2025, du début du CHAN 2024 (Championnat d’Afrique des Nations) de football qui était programmée en Février au Kenya, en Tanzanie, et en Ouganda.

L’instance africaine du football se réserve le droit d’«annoncer en temps voulu» la date précise du début de la compétition en août prochain dans les trois pays d’Afrique de l’Est.

Sans remettre en cause les grosses avancées enregistrées dans la préparation du CHAN 2024 jusqu’à présent, «les experts techniques et en infrastructure de la CAF, dont certains basés au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, ont requis un temps supplémentaire pour s’assurer que les infrastructures et les installations soient au niveau nécessaire pour accueillir avec succès, le Championnat d’Afrique des Nations 2024», a expliqué la CAF.

«Je tiens à exprimer ma profonde gratitude au Président William Ruto du Kenya, à la Présidente Samia Suluhu Hassan de la Tanzanie et au Président Yoweri K. Museveni de l’Ouganda pour leur leadership, leur engagement et les progrès significatifs réalisés dans la construction et la modernisation des stades, des terrains d’entraînement, des hôtels, des hôpitaux et d’autres infrastructures et installations pour accueillir avec succès le CHAN 2024 CAF», a tenu à préciser Patrice Motsepe dans un communiqué publié hier mardi.

Il s’est dit en outre, «impressionné par les travaux de construction et de rénovation en cours des infrastructures et installations de football au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda », assurant être «convaincu que les stades, les terrains d’entraînement, les hôtels, les hôpitaux et les autres infrastructures et installations respecteront les normes requises par la CAF pour accueillir, en août 2025, un Championnat très réussi».

Le report de la compétition n’a aucune incidence sur le tirage au sort de ses poules maintenu pour ce mercredi 15 janvier à 20h00 (heure locale, 17H GMT) à Nairobi, la capitale du Kenya.