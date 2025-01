Le Président tunisien, Kaïs Saïed, a reçu ce mardi 14 janvier à Tunis le ministre des Forces armées du Sénégal, Birame Diop, porteur d’un message écrit du président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye.

Le président tunisien a vanté à cette occasion, les mérites de son pays dans le cadre du panafricanisme et réitéré sa disponibilité à accompagner et à appuyer les aspirations actuelles des nouvelles élites africaines.

«L’Afrique appartient aux Africains (…), les pays africains sont appelés à surmonter la douleur du passé pour construire un nouvel avenir», a confié Saied, en convoquant un de ses habituels mantras en matière de politique africaine.

«La Tunisie est fière de son appartenance africaine», a affirmé son Président qui a entamé en 2024 son deuxième quinquennat présidentiel, estimant que «le moment est venu d’adopter une approche nouvelle et innovante qui favorise le niveau de solidarité, de coopération et d’intégration entre les pays du continent».

La Présidence tunisienne n’a pas livré d’amples détails sur l’essence des échanges entre les deux personnalités en matière de coopération bilatérale entre Tunis et Dakar.

Le président Kaïs Saied a invité à l’occasion de cette audience, les élites africaines à «miser sur les institutions financières africaines» pour rebâtir le continent berceau de l’Humanité.

Le continent africain «regorge de toutes sortes de richesses (…) et il est temps que ses habitants en bénéficient en premier lieu après ce qu’ils ont souffert pendant des siècles à cause des guerres, des famines, des déplacements et des souffrances», a ajouté le président tunisien.

Dakar et Tunis sont membres de l’Union Africaine (UA), de la Francophonie ou encore de l’Organisation de la Conférence islamique (OCI).