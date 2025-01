Nommé le 7 janvier 2025, sélectionneur des Super Eagles du Nigeria, vice-champion d’Afrique en titre, le Franco-Malien Eric Sékou Chelle a révélé en exclusivité à RFI, mardi 14 janvier, les ambitions qu’il nourrit pour son nouveau poste.

«Je me sens prêt pour diriger les Super Eagles. Mes ambitions coïncident avec celles du Nigeria. C’est normal qu’il y ait plus de pression au Nigeria qu’ailleurs, j’ai mon projet de jeu en tête, des certitudes», a vanté ce Franco-Malien qui a dirigé les Aigles du Mali durant 2 ans, avant d’être limogé en juin 2024.

«On peut me critiquer, mais je tiens la route. Je viens avec beaucoup de certitudes pour gérer de grands joueurs. Je demande juste qu’on soit bon à l’entraînement, aussi bien pour le staff que pour les joueurs», a confié le tacticien Eric Sékou Chelle qui a détaillé son plan de jeu pour sa nouvelle sélection en soulignant que «les joueurs de mon équipe doivent parler le même football. J’ai déjà fait l’expérience ailleurs».

«Je vais continuer à analyser les résultats récents du Nigeria. Il va falloir vite s’adapter, je l’ai déjà fait au Mali. Je suis confiant et très motivé pour mon nouveau poste», a encore spécifié l’ex-défenseur de Lens et de Valenciennes.

Eric Chelle, 47 ans, sera très vite jugé à l’œuvre, à la faveur de la 5è journée des éliminatoires du Mondial 2026 de football, zone Afrique, en mars 2025.

Actuel avant-dernier de la poule C (à six équipes) de ces éliminatoires dominée par le Rwanda, le Nigeria n’a remporté aucun de ses 4 matchs déjà disputés, et doit en jouer deux autres en mars 2025.