Le Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a approuvé en fin de semaine écoulée, un versement «d’environ 248 millions de dollars à l’Ethiopie pour répondre aux besoins de sa balance des paiements», rapporte l’Agence de presse publique éthiopienne, précisant que cette décision découle de son second examen au titre du programme «Facilité élargie de crédit» (FEC) de 48 mois en faveur de l’Ethiopie.

Fin juillet 2024, le FEC avait acté un financement global de «3,4 milliards de dollars» au profit de l’Ethiopie qui a décidé de s’ouvrir davantage aux investissements directs étrangers (IDE) en libéralisant plusieurs sociétés jusque-là étatiques.

Les priorités du FEC en Ethiopie s’étalent sur 4 ans et couvrent le soutien aux «réformes économiques nationales afin de remédier aux déséquilibres macroéconomiques, le rétablissement de la durabilité de la dette extérieure et la pose de bases d’une croissance plus forte, inclusive et dirigée par le secteur privé».

Le Conseil d’Administration du FMI a salué l’amélioration du fonctionnement du marché des changes en Ethiopie grâce aux actions politiques majeures prises récemment par le Gouvernement à travers une libéralisation.

Des progrès prometteurs ont également été réalisés dans la hausse des «revenus fiscaux nationaux, le renforcement des entreprises publiques et l’ancrage de la stabilité financière, tandis que la modernisation du cadre politique monétaire du pays avance elle aussi», a en outre salué l’institution de Bretton Woods, en approuvant le nouveau décaissement de «248 millions de dollars» au profit de l’Ethiopie.