Le Premier ministre ivoirien, Robert Beugré Mambé a procédé, lundi 20 janvier au Palais de la Culture d’Abidjan-Treichville, au lancement du Programme National de Stage, d’Apprentissage et de Reconversion (PNSAR 2024-2025), visant à améliorer l’employabilité de 142.000 jeunes âgés de 16 à 40 ans.

Alors que ledit Programme entend offrir aux jeunes des opportunités de stage, d’apprentissage et de reconversion, Mambé a invité ces derniers à faire preuve de «volonté et de persévérance» pour être comptés parmi les 70% des jeunes bénéficiaires qui, au terme de leur stage, obtiennent un emploi chaque année.

Pour faciliter l’accès à ces offres, le gouvernement a mis en place une nouvelle plateforme de recherche d’emploi de l’Agence Emploi Jeunes (AEJ) qui va permettre désormais à tous les jeunes diplômés en quête de stage de télécharger en ligne leur CV que l’Intelligence artificielle (IA) va corriger automatiquement, tout en proposant d’autres services, selon le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré.

Ce dernier a souligné aussi que parmi les 142.000 stages prévus, 17.550 opportunités sont offertes par quatre autres entreprises qui ont rejoint celles qui sont déjà partenaires avec le gouvernement.

Le PNSAR se décline en quatre sous-programme, notamment le stage de qualification, le stage école, l’apprentissage et les formations de reconversion et de requalification. Il bénéficie de l’adhésion de la Confédération générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI-patronat) et de l’Agence française de Développement (AFD).