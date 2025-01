Le Conseil Constitutionnel du Tchad a publié ce 21 janvier, les résultats définitifs des législatives du 29 décembre 2024 tenues concomitamment avec les provinciales et communales.

Le parti «Mouvement patriotique du salut» (MPS) au pouvoir au Tchad depuis 1990, a raflé, selon ces chiffres définitifs, «124 sièges sur les 188 que compte l’Assemblée Nationale».

Parti présidentiel, le MPS aura pour challengers dans le nouveau Parlement des formations comme le Rassemblement national pour la démocratie au Tchad (12 sièges), le Rassemblement pour la démocratie et le progrès (8 sièges) et l’Union nationale pour le développement et le renouveau (7 sièges).

Les élections législatives, provinciales et communales du 29 décembre 2024 se sont déroulées sans les grands partis tchadien de l’opposition dont le parti « les Transformateurs » de l’ancien Premier Ministre, Succès Masra, qui ont boycotté le scrutin en dénonçant des consultations électorales non inclusives.

Cette triple élection met définitivement fin à la période de Transition instaurée au Tchad en avril 2021 après la mort subite du Maréchal Idriss Deby Itno, défunt père de l’actuel président, Mahamat Idriss Deby Itno.