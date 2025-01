Le Gouvernement centrafricain s’est félicité le lundi 20 janvier, de l’arrestation du chef rebelle, Armel Mingatoloum Sayo à Douala, la capitale économique du Cameroun. Les autorités de Bangui indiquent qu’il a été arrêté le vendredi 17 janvier.

Selon des précisions officielles de la Centrafrique, Armel Mingatoloum Sayo menaçait de «destituer par la force le pouvoir en place à Bangui». La République centrafricaine a salué la coopération sécuritaire communautaire qui a permis l’arrestation de ce chef rebelle.

«La justice camerounaise suit les procédures normales en respectant les principes du Droit international. Le chef rebelle a été auditionné ce lundi 20 janvier 2025 par la Police camerounaise. Nous travaillons conjointement en respectant le processus judiciaire», a annoncé le gouvernement centrafricain au sujet de cette arrestation.

Le ministre centrafricain de la Communication et porte-parole du Gouvernement, Maxime Balalou a décrit Mingatoloum Sayo comme un «ancien ministre et actuel leader du CMSPR (Comité militaire pour le salut et le redressement), un groupe armé actif dans le nord de la Centrafrique».

Mingatoloum Sayo est en attente de son extradition vers Bangui où il est accusé par la Justice de son pays «d’atteinte à la sécurité intérieure et extérieure de l’Etat, association de malfaiteurs et implication dans un réseau visant à déstabiliser les institutions centrafricaines».