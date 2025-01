Le logo officiel de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, qui se déroulera au Maroc, a été dévoilé samedi, marquant un moment clé dans le compte à rebours de cet événement majeur du football africain, selon la Confédération Africaine de Football (CAF).

Le logo, décrit comme un symbole moderne et emblématique du football africain, rend hommage au patrimoine et à l’unité du continent. Le tournoi, prévu du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, promet de marquer un tournant dans l’histoire de cette prestigieuse compétition, souligne la CAF dans un communiqué publié sur son site internet. Il incarne des valeurs de fierté, de résilience et d’espoir, tout en unissant sport et art.

Inspiré par le « zellij » marocain, une forme traditionnelle de mosaïque, le logo réinvente le football comme un espace où créativité, précision et passion se rencontrent. Selon la CAF, il reflète l’harmonie entre tradition et modernité, chaque motif symbolisant l’unité des nations, des joueurs et des supporters. Il illustre comment le football et l’art s’unissent pour créer une expérience exceptionnelle.

De plus, la CAF compare la conception du logo à celle du « zellij », où chaque pièce est soigneusement pensée et assemblée pour former des œuvres d’art. Elle fait également un parallèle avec le football, soulignant que chaque match est un chef-d’œuvre de compétences, de travail d’équipe et de victoire. La fusion entre la géométrie du football et l’art complexe du zellij illustre la précision et le dynamisme du jeu tout en rendant hommage à l’héritage culturel africain.

Le communiqué ajoute que la CAN 2025 sera une véritable vitrine du football africain, où chaque passe, chaque but et chaque cri de joie des supporters contribueront à sublimer l’art du jeu. Ce ne sera pas seulement un tournoi, mais une scène où sport, créativité et culture se rencontreront pour célébrer l’âme de l’Afrique devant le monde entier.

Enfin, il est précisé que le tirage au sort de la phase finale de la CAN 2025 se tiendra lundi prochain au Théâtre national Mohammed V de Rabat.