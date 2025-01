Le ministère malien de la Sécurité et de la Protection civile dirigé par le général de division Daoud Aly Mohammedine a donné ce 28 janvier 2025 des indications précises autour des prochaines avancées que va connaître la coopération sécuritaire Mali-Egypte.

Le ministre Aly Mohammedine a informé via un communiqué que «l’Egypte est prête à soutenir le Mali dans la lutte contre le terrorisme». Des assurances étatiques dévoilées suite à une audience accordée par le ministre malien de la Sécurité à l’ambassadeur d’Egypte au Mali, Mohamed El Gammal.

«Dans un langage direct, l’ambassadeur El Gammal a indiqué au ministre malien qu’il a reçu des instructions fermes et précises des autorités de son pays à l’effet de s’enquérir des besoins du Mali dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et d’y répondre favorablement», s’est félicité le ministère chapeauté par Aly Mohammedine.

La proposition du diplomate égyptien en terre malienne est fondée sur la riche expérience du pays des Pharaons en matière «de la lutte contre le terrorisme et les idéologies extrémistes». Toutes choses que Le Caire souhaite «partager avec la partie malienne», a exprimé Mohamed El Gammal.

Le Mali est confronté à une crise multidimensionnelle depuis 2012 fondée sur des insurrections indépendantistes, des incursions djihadistes et des violences intercommunautaires. Un tableau qui a engendré depuis plus d’une décennie des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés au Mali et dans le Sahel. Depuis aout 2022, le Mali a entrepris de reprendre son destin sécuritaire en main sous la direction de l’officier Assimi Goïta, en dénonçant ses accords de coopération militaire avec la France. Et en se tournant vers de nouveaux partenaires comme la Russie, la Turquie, ou encore l’Iran.