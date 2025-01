La société Kaspersky (spécialiste de la cybersécurité en Afrique et dans le monde) a révélé ce 28 janvier 2025 des chiffres liés à l’ampleur que connaissent les cybermenaces sur le territoire sénégalais.

Au Sénégal, «plus de 10 millions de cybermenaces ont été détectées sur l’année 2024», a mis en lumière Kaspersky. Ces cybermenaces détectées en 2024 mettent à nu «une recrudescence des tentatives d’intrusion et de compromission de systèmes» se manifestant par un «doublement des attaques par vol de mots de passe (« password stealers »), passant de 35.935 en 2023 à 71.865 en 2024». Ou encore une augmentation de «89% des attaques exploitant des failles de sécurité (« exploits »), atteignant 293.089 cas en 2024, contre 155.058 en 2023, 600.668 attaques via le protocole RDP (Remote Desktop Protocol), exploitant les accès distants non sécurisés pour infiltrer des systèmes sensibles».

La société Kaspersky précise que ces cyberattaques sus-décrites ciblent en priorité au Sénégal les grandes entreprises, les PME, les infrastructures critiques et les particuliers. Une donne rendant la cybersécurité «un enjeu prioritaire» pour tous les acteurs économiques et institutionnels du Sénégal. Selon un Rapport d’INTERPOL de 2024 sur l’évaluation des cybermenaces en Afrique, «le nombre moyen de cyberattaques hebdomadaires par organisation a augmenté de 23% en 2023, atteignant la moyenne la plus élevée au monde».