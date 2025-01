Le Maroc, l’Espagne et l’Allemagne ont convenu lors d’une réunion stratégique tenue mercredi 29 janvier à Madrid, de coordonner leurs actions au niveau logistique et sécuritaire en prévision de l’événement transcontinental de la coupe mondiale de football 2030.

Cette rencontre a rassemblé le Directeur général de la Sûreté nationale marocaine (DGSN-DGST), Abdellatif Hammouchi, le chef de la police espagnole, Francisco Pardo Piqueras et le président de la police fédérale allemande (Bundespolizei), Dieter Romann ainsi que leurs proches collaborateurs.

Se basant sur l’expérience acquise par leur pays lors de l’Euro 2024 et de la Coupe du monde de football 2006, les responsables allemands ont proposé le partage de leur expertise pour la gestion des foules, la sécurisation des stades et des zones avoisinantes en prévision du mondial 2030 qui sera co-organisé par le Maroc, l’Espagne et le Portugal.

Les trois parties ont également discuté de la lutte contre le crime organisé, la traite des êtres humains et le terrorisme, et se sont engagées à intensifier les échanges de renseignements et à harmoniser leurs protocoles d’intervention.

Dans un communiqué conjoint, les trois parties soulignent la nécessité d’une coopération renforcée, s’appuyant sur les atouts de chaque pays à savoir : le rôle pivot du Maroc en matière de stabilité régionale, l’expertise espagnole dans l’organisation de grands événements et les technologies policières allemandes.

Lors de sa visite de travail les 28 et 29 janvier en Espagne, à la tête d’une importante délégation sécuritaire composée de directeurs et de responsables des services centraux du pôle DGSN-DGST, le Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN) et de la Surveillance du territoire (DGST), Abdellatif Hammouchi a tenu une réunion bilatérale avec le directeur général de la police nationale espagnole, Francisco Pardo Piqueras qui était accompagné du commissaire général à l’information, du Commissaire général de l’Immigration et des Frontières, du Commissaire Général de la Police Judiciaire et de la Commissaire chargée de la coopération sécuritaire internationale.

Les deux parties ont ainsi procédé à l’évaluation du niveau de partenariat sécuritaire entre les deux pays dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, l’extrémisme violent et les différentes formes de criminalité transnationale, notamment l’immigration illégale, le trafic illicite de drogues et de substances psychotropes, les crimes liés aux nouvelles technologies et la sécurité sportive. Les discussions ont également porté sur les défis et les menaces qui guettent les deux pays ainsi que les moyens de les combattre selon une perspective commune.

Les deux parties se sont félicitées du niveau et de l’ampleur de la coopération entre le Maroc et l’Espagne dans le domaine sécuritaire et de l’efficience des opérations conjointes et simultanées menées par les services sécuritaires marocains et espagnols contre les risques des organisations terroristes et des éléments extrémistes menaçant la sécurité des deux pays. Elles ont également souligné la nécessité de consolider cette coopération compte tenu des enjeux et des aspirations des deux pays.

Lors d’une série de rencontres thématiques, les experts et responsables sécuritaires marocains et espagnols ont débattu des mécanismes d’une collaboration avancée entre la DGST et le Commissariat général à l’information de la police espagnole notamment dans le domaine de la lutte contre la menace terroriste et l’assèchement des sources d’enrôlement et d’embrigadement dans les rangs des organisations terroristes.

Les deux parties ont aussi abordé la coopération bilatérale dans les domaines des enquêtes criminelles, de la police judiciaire et de la lutte contre les différentes formes de criminalité au niveau des frontières nationales des deux pays et ont enfin convenu d’explorer les moyens de mettre en place un comité mixte de sécurité visant à anticiper les différents défis sécuritaires liés à l’organisation conjointe de la Coupe du Monde 2030. Les travaux des réunions bilatérales et tripartites, ajoute la même source, ont été marqués par la convergence des points de vue des trois délégations sécuritaires.