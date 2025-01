L’ONG Amnesty International a demandé, jeudi dans un communiqué, aux autorités de Freetown de libérer, tout en garantissant un procès équitable, la Sierra-léonaise Hawa Hunt, une artiste et personnalité de la télé-réalité arrêtée en direct à la télévision le 22 décembre dernier, et accusée d’avoir insulté le président Julius Maada Bio et son épouse dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

« Nous demandons aux autorités sierra-léonaises de libérer Hawa Hunt et de respecter toutes les garanties d’une procédure régulière, conformément aux normes internationales, y compris son droit à être traduite devant un tribunal dans les plus brefs délais », a déclaré Michèle Eken, chercheuse senior au bureau d’Amnesty International pour l’Afrique de l’Ouest et centrale.

Elle a rappelé qu’« une personne accusée d’une infraction pénale ne devrait être détenue dans l’attente de son procès que si cela est nécessaire et proportionné à l’infraction commise, et les mesures non privatives de liberté, telles que la libération sous caution, doivent être privilégiées ».

Toujours selon ses propos, Amnesty International « a déjà fait part de ses préoccupations concernant la loi utilisée pour poursuivre Hawa Hunt, à savoir la loi de 2021 relative à la cybersécurité et à la criminalité », soulignant que plusieurs cas de violations possibles du droit à la liberté d’expression dans le cadre de la loi sur la cybersécurité et la criminalité ont déjà été signalés.

Pour l’organisation de défense des droits humains, les délits tels que la calomnie et la diffamation devraient être décriminalisés, et la loi sierra-léonaise devrait être mise en conformité avec les obligations internationales du pays en matière de droits humains.

Hawa Hunt, 42 ans, va répondre de deux chefs d’accusation pour « transmission de messages insultants par le biais d’un système informatique ». Selon son avocat, les multiples demandes de sa libération sous caution ont été refusées alors que sa santé mentale est affectée.