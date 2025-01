ZIMSTAT (Institut national zimbabwéen de la statistique) a fait état d’une hausse de l’inflation au Zimbabwe à «10,5% en janvier 2025, contre 3,7% en décembre 2024». ZIMSTAT a attribué ce 28 janvier 2025 la forte hausse de l’inflation du ZiG (la monnaie du Zimbabwe adossée à l’or) «à l’augmentation des prix de l’eau, du logement, de l’électricité, du gaz et d’autres combustibles» sur le plan local.

Cette inflation du ZiG s’oppose à la dynamique d’une baisse soutenue enregistrée entre novembre et décembre 2024. Une dynamique qui a été portée «par la stabilité des prix et du taux de change» dans ce pays d’Afrique australe. Cette inflation est mise à nu pour le compte de janvier 2025 alors même que le pouvoir d’Harare s’est fixé comme objectif de maintenir l’inflation du ZiG en glissement mensuel «à un niveau stable et inférieur à 3% en moyenne cette année 2025, en s’appuyant sur des politiques budgétaires et monétaires rigoureuses».

Depuis près d’une décennie, le Zimbabwe sous la gouvernance du Président E. Mnangagwa s’efforce de remonter la pente de la croissance.