L’ambassade des Etats-Unis à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo (RDC), a annoncé, lundi dans un communiqué, la réduction du nombre de son personnel et appelé les citoyens américains présents en RDC, à quitter immédiatement ce pays par des moyens commerciaux.

La représentation diplomatique qui justifie ces mesures par la situation sécuritaire qui prévaut actuellement à Kinshasa, a prévenu qu’elle ne procédera à aucun entretien de visa et ne sera pas en mesure d’offrir des services de routine aux citoyens américains.

«Assurez-vous que vos documents de voyage et ceux de votre famille sont en ordre et que les articles essentiels sont emballés dans des sacs que vous pouvez facilement transporter», exhorte la mission diplomatique dans un communiqué, tout en saluant le fait que «les postes frontières restent ouverts au transit et que de nombreux vols partent de l’aéroport de N’Djili à Kinshasa».

Les Etats-Unis avaient déjà invité, le 28 janvier dernier, leurs ressortissants à quitter la RDC, quelques heures après que leur ambassade et plusieurs autres missions, ont été prises pour cible par des manifestants à Kinshasa qui protestaient contre la prise de la ville stratégique de Goma (Est) par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda.

«En raison d’une augmentation de la violence dans la ville de Kinshasa, l’ambassade des États-Unis recommande aux citoyens américains de se mettre à l’abri sur place et de partir en sécurité», a indiqué alors l’ambassade.

Le président de la RDC, Félix Tshisekedi et son homologue rwandais, Paul Kagame, devraient se retrouver le week-end prochain à Dar es Salaam, en Tanzanie, pour un sommet extraordinaire conjoint de la Communauté des États d’Afrique de l’Est (EAC) et de la Communauté de Développement de l’Afrique Australe (SADC).

L’objectif de cette rencontre, à laquelle sont attendus plusieurs autres chefs d’Etat concernés, est de trouver une solution au conflit dans l’Est de la RDC, marquée ces derniers temps, par une percée du M23.