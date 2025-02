L’agence d’investissement Apex Brésil a paraphé, lundi 3 février, une convention avec le Centre de promotion des investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI) et une autre avec l’Agence Côte d’Ivoire Export, au premier jour du séminaire d’affaires Côte d’Ivoire-Brésil qui se tient à Abidjan, rapporte l’Ambassade de Côte d’Ivoire au Brésil.

Il est indiqué que l’objectif poursuivi derrière ces initiatives est «de partager les ‘best practices’ et de faciliter les exportations ivoiriennes, notamment vers les marchés sous-régionaux et européens».

«Cet accord va consister à mettre en relation les entreprises ivoiriennes et brésiliennes, le Brésil étant un géant économique en Amérique du Sud et la Côte d’Ivoire est leader dans sa zone. Les deux pays sont des puissances en agriculture ; en élevage ; dans le commerce ; le cacao et le caoutchouc… C’est une collaboration extraordinaire», a déclaré la directrice du CEPICI, Solange Amichia qui a signé la convention pour le compte de sa structure.

Elle a en outre, indiqué que « notre mission, c’est de mobiliser les investisseurs et les opérateurs économiques afin qu’ils puissent faire des projets de co-investissement et de co-entreprise ».

L’Agence Côte d’Ivoire export a été représenté par Lamine Koné, président du GiBtp, qui s’est également exprimé au nom de la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI).

Présent à la cérémonie de signature des conventions, le ministre du Commerce et de l’Industrie, Souleymane Diarrassouba a salué la forte délégation brésilienne composée de 40 entreprises et 65 hommes d’affaires, issus de plusieurs secteurs, dont l’agriculture et la sécurité.

L’ambassade ivoirienne a souligné que ce séminaire va consolider les liens économiques entre la Côte d’Ivoire et le Brésil, tout en ouvrant la voie à une coopération fructueuse dans plusieurs secteurs, notamment l’agriculture qui demeure un pilier essentiel du développement économique de la Côte d’Ivoire.

Pour sa part, l’Ambassadeur du Brésil en Côte d’Ivoire, José Carlos De Araujo Leitao a mis en exergue le potentiel agricole considérable de la Côte d’Ivoire, affirmant que, compte tenu des similarités géographiques entre les deux pays, le Brésil se présente comme un partenaire privilégié pour l’amélioration de la productivité agricole en Côte d’Ivoire qui a pour ambition d’atteindre l’autosuffisance alimentaire à l’horizon 2030 et entend s’inspirer de ses partenaires étranges, entre autres, du modèle brésilien.