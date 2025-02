La nouvelle Administration Trump fait de la lutte contre l’immigration illicite vers les USA une de ses priorités cardinales visant particulièrement la route illégale d’immigration de l’Afrique de l’ouest vers les Etats-Unis via l’Amérique Latine.

Le Secrétaire d’État américain, Marco Rubio effectue depuis le 1er février, une tournée stratégique dans des pays d’Amérique latine pour les convaincre de contrer les flux de migrants clandestins en provenance du continent africain.

Le chef de la diplomatie américaine devrait se rendre durant son déplacements qui se prolonge jusqu’au 6 février, à Panama, au Salvador, au Costa Rica, au Guatemala et en République dominicaine, afin de promouvoir la politique étrangère «America First» (l’Amérique d’abord) prônée par le Président républicain, Donald Trump.

Au menu de ce périple diplomatique, figurent des entretiens que le Secrétaire d’État, Rubio doit avoir avec de hauts fonctionnaires et des chefs d’entreprise des cinq pays latino-américains pour promouvoir la coopération régionale sur des «intérêts fondamentaux communs: mettre fin à l’immigration illégale et à grande échelle, lutter contre le fléau des organisations criminelles transnationales et des trafiquants de drogue, et approfondir les partenariats économiques visant à renforcer la prospérité» dans les Amériques, précise lde Département d’Etat américain.

Ainsi, ce lundi 3 février, Marco Rubio a déjà rencontré le Président salvadorien, Nayib Bukele à San Salvador, dont le pays constitue ces dernières années, une route de choix pour les passeurs de migrants clandestins de l’Afrique occidentale vers les USA, notamment depuis le Sénégal.

«De multiples accords ont été conclus pour lutter contre les vagues d’immigration illégale de masse qui déstabilisent actuellement l’ensemble de la région», s’est félicité Marco Rubio.

Le Président Bukele a accepté de «reprendre tous les membres salvadoriens du gang MS-13 qui se trouvent illégalement aux États-Unis. Il a également promis de reprendre et d’incarcérer les immigrants illégaux violents, notamment les membres du gang vénézuélien Tren de Aragua, mais aussi les immigrants illégaux criminels de n’importe quel autre pays», a encore détaillé le Secrétariat d’Etat.

«Dans un geste extraordinaire jamais accompli par aucun pays, le Président Bukele a proposé d’héberger dans ses prisons de dangereux criminels américains, y compris des citoyens américains et des résidents légaux», s’est félicité le Chef de la diplomatie des USA.

Toujours en matière de sécurité et de lutte contre l’immigration clandestine, les deux parties ont convenu de délivrer «une dérogation pour débloquer l’assistance afin de soutenir le travail conjoint des deux pays visant à détecter les voyageurs suspects au Centre national d’analyse des passagers (CNAP) du Salvador, et à reprendre les opérations du Groupe d’information sur la sécurité des frontières (CGIF) du Salvador.