Les organisateurs de la 8e édition du Forum international pour le financement de l’investissement et du commerce en Afrique (FITA-2025) ont livré ce lundi février, des informations complémentaires relatives à cette rencontre qui aura lieu du 6 au 7 mai prochain à Tunis, la capitale de la Tunisie.

Le FITA-2025 est une émanation du Conseil d’affaires Tunisie-Afrique (TABC). La 8e édition de ce Forum va coïncider avec le 10e anniversaire du TABC.

Le président du TABC, Anis Jaziri parle d’une «8è édition exceptionnelle» qui sera marquée, a-t-il dit, par «la présence d’éminentes personnalités internationales et panafricaines, outre une audience de très grande qualité appuyée par un programme varié, riche et spécial».

70 personnalités dont 12 de haut rang en provenance de pays africains, plus de 100 exposants, 100 institutions de financement étrangères et de nombreux hommes d’affaires et fonctionnaires de différents continents, sont attendus à Tunis pour ce FITA-2025, précisent les organisateurs.

«L’impulsion de la transformation de l’Afrique sur les plans industriel, digital, énergétique, infrastructurel et logistique» sera la thématique centrale de cet évènement financier.

De son côté, le ministre tunisien du Tourisme, Sofien Tekaya a souligné à ce titre, l’importance de cet événement continental et international «constituant une opportunité précieuse pour une plus grande ouverture sur le continent africain et la promotion de la destination tunisienne, notamment en tant que destination de tourisme médical, de tourisme thérapeutique et de tourisme d’affaires».

Aux yeux des hauts dirigeants tunisiens, l’organisation du FITA-2025 est une manifestation évidente de l’adhésion de la Tunisie à la ZLECAF (Zone de libre-échange continentale africaine) et au COMESA (Marché commun de l’Afrique orientale et australe).