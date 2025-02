Selon la Direction générale des douanes de Madagascar, le nouveau plan quinquennal du pays (2025-2029) repose «sur trois priorités majeures, à savoir : assurer la compétitivité de l’économie malgache sur le marché international ; simplifier et rendre plus transparent le processus de dédouanement et réussir l’équité fiscale pour garantir la concurrence».

L’Administration douanière de la plus grande île d’Afrique a dévoilé ce plan quinquennal en ce début du mois de février en assurant que ce plan renforcera «la lutte contre la contrebande de produits miniers, forestiers et maritimes».

L’utilisation de technologies modernes et adaptées au commerce international ainsi qu’une meilleure gestion des agents des douanes afin de renforcer leur intégrité et leur professionnalisme sont les deux volets phares de ce plan 2025-2029.

Avec pour finalité centrale de booster les recettes douanières de Madagascar qui ont connu «une augmentation de 14% au cours des cinq dernières années», révèlent des chiffres officiels.

Par ailleurs, le Directeur Général des Douanes malgaches, Zafivanona Lainkana a fait remarquer que son pays «figure parmi les trois premiers pays de l’Océan Indien en termes de facilitation des échanges», et souhaite préserver ce rang à travers des services douaniers plus performants.