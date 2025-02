Le Représentant-résident de la Banque Mondiale pour le Bénin, Nestor Coffi a fait état des préoccupations majeures de cette institution face à la situation sécuritaire dans les pays côtiers d’Afrique occidentale.

Lors de la 2ème édition du «Forum régional sur la cohésion sociale dans quatre pays du Golfe de Guinée, notamment le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Togo» qui se tenait à Cotonou au Bénin, la Banque mondiale a appelé par la voix de son représentant-résident, les pays du Golfe de Guinée à «accélérer leurs efforts en vue de garantir et de renforcer la sécurité dans la sous-région», en insistant sur le cas du Bénin qui avait essuyé en janvier dernier, la plus meurtrière attaque djihadiste contre son Armée.

«Ces événements malheureux nous ont rappelé combien la situation reste précaire et délicate dans notre espace. Ces attaques subies par le Bénin soulignent à quel point la cohésion sociale et la résilience des communautés sont essentielles pour prévenir l’escalade des conflits et garantir la stabilité durable de l’ensemble de la région», a souligné Nestor Coffi.

La Banque Mondiale estime à «plus de 16 millions» le nombre actuel de personnes vivant dans des environnements à risque sur la côte ouest-africaine, car elles sont exposées à la propagation des conflits en provenance du Sahel et à la vulnérabilité au changement climatique».