Le Premier ministre, ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation du Mali, le Général de Division, Abdoulaye Maïga a reçu en audience, le lundi 9 juin à Bamako, la Présidente Directrice Générale de l’ONG Internationale Crisis Group, Comfort Ero, en présence du ministre malien de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, le Général de Corps d’Armée, Ismaël Wague.

La rencontre a servi aux autorités de Bamako de livrer à cette organisation à but non lucratif engagée dans la prévention et la résolution des conflits meurtriers, la vision du Mali en matière de réconciliation, de cohésion et de lutte contre le terrorisme.

Selon le communiqué de la Primature, le Premier ministre malien a saisi cette occasion pour rappeler l’histoire de la crise que traverse le pays, ainsi que la vision portée par le Président de la Transition, le Général d’Armée, Assimi Goïta, pour un Mali uni et réconcilié.

Pour sa part, le ministre Ismaël Wague a mis en relief les actes engagés par le gouvernement dans le cadre de la réconciliation, du retour des déplacés extérieurs, du désarmement et de l’intégration des ex-combattants, ajoute la même source.

Les responsables maliens ont rassuré la PDG d’ICG que la volonté de Bamako n’est pas de s’opposer à ses partenaires, mais plutôt de militer pour un retour du fonctionnement normal des institutions dans le pays. La Primature malienne espère que l’échange avec Comfort Ero permettra à ICG « d’équilibrer ses futurs rapports».

Pour rappel, dans son dernier rapport sur le Mali, publié en décembre 2024 et centré sur la crise sécuritaire et politique au nord du pays, l’ICG avait appelé les autorités maliennes à reconsidérer, entre autres, leur approche de la souveraineté et œuvrer pour un retour à l’ordre constitutionnel.