Les Agences de renseignements d’Ethiopie et du Kenya mènent depuis le 4 février, une opération militaire conjointe pour tenter de démanteler un groupe rebelle qui s’active le long de leur frontière commune, a révélé le Service national éthiopien de renseignements et de sécurité (NISS) en étalant de plus amples détails sur cette opération.

Le NISS précise que cette opération est destinée à démanteler «Shene, Armée de libération oromo, un groupe rebelle désigné par le Gouvernement éthiopien comme étant une organisation terroriste, pour renforcer la stabilité régionale».

Cette opération conjointe vise non seulement à contrer les activités liées au terrorisme, à la contrebande, au trafic d’armes et d’êtres humains, mais aussi à mettre en œuvre les accords de sécurité entre les deux Etats voisins, en se focalisant sur la lutte contre les menaces qui nuisent à leurs intérêts nationaux.

Le Service kenyan de Police nationale explique pour sa part que ces opérations sécuritaires ciblent des criminels impliqués dans des activités illégales, comme le trafic d’armes, de drogues et d’êtres humains, l’exploitation minière illégale, l’incitation aux conflits tribaux et l’enlèvement contre rançon à la frontière des deux pays d’Afrique orientale.

Le Kenya et l’Ethiopie font face à certains défis sécuritaires sur leurs territoires respectifs alimentés par des groupes armés rebelles ou djihadistes.