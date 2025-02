La Zambie et le Japon ont signé, jeudi à Tokyo, un Accord visant la promotion et la protection des investissements, à l’occasion d’une visite de travail, au Japon, du président zambien, Hakainde Hichilema, accompagnée d’une délégation.

L’Accord a été paraphé par le ministre zambien du Commerce et de l’Industrie, Chipoka Mulenga et l’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon en Zambie, Takeuchi Kazuyuki.

Le Premier ministre japonais, Ishiba Shigeru, a salué la signature du nouvel accord entre le Japon et la République de Zambie le qualifiant de une réalisation majeure de cette visite, tout en affichant sa volonté de voir se renforcer davantage les relations économiques entre les deux pays, indique un communiqué du ministère japonais des Affaires étrangères.

Le chef de l’exécutif japonais a fait également part d’autres ambitions nourries par son pays comme la promotion de la coopération dans le domaine des ressources minérales avec la Zambie dont le sous-sol renferme plein de ressources minières ; ou encore une coopération spécifique pour le développement des infrastructures dans ce pays d’Afrique australe.

Le président Hichilema, qui a apprécié l’accueil chaleureux reçu lors de sa visite, a salué également la signature de l’Accord d’investissement, et exprimé son désir de voir cette initiative favoriser les investissements du Japon en Zambie et approfondir les relations économiques bilatérales. De même qu’il a exprimé sa gratitude pour le soutien du Japon dans divers domaines.

Les deux parties ont convenu de continuer à travailler en étroite collaboration, en poursuivant les discussions à travers un mécanisme du dialogue politique Japon-Zambie qui a été mis en place.