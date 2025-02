Le gouvernement du Botswana a annoncé ce jeudi 6 février, qu’il a mis en place des mesures palliatives «pour soulager les patients touchés par la fermeture d’associations de la Société civile et d’Organisations non gouvernementales assurant à la fois des fonctions de prévention et de traitement du VIH/SIDA», suite à la suspension de l’aide américaine.

Le Botswana compte de nombreuses associations et ONG s’activant dans le secteur de la santé, et qui ont été touchées de plein fouet par la décision de la nouvelle Administration Trump de suspendre «son aide globale étrangère, sauf à quelques dérogations près».

«Heureusement, dans certains cas, quelques-uns de ces partenaires ont fourni des services dans les établissements de santé publique», a tempéré le porte-parole du ministère de la Santé, Christopher Nyanga, assurant que le Botswana mettra tout en œuvre pour continuer à fournir les services sanitaires nécessaires dans les établissements publics de santé les plus proches.

Toujours dans le cadre de recherche de solutions alternatives, le ministère de la Santé de ce pays d’Afrique australe explore actuellement la piste de nouveaux partenaires dans ce domaine.