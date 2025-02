Des chercheurs capverdiens et portugais ont publié ce jeudi 5 février à Praia, la capitale du Cap-Vert, une étude holistique et originale dans laquelle où ils lancent un appel pressant «pour une plus grande protection des requins vivant dans les eaux» maritimes de cet archipel ouest-africain.

L’étude scientifique renseigne que «66% des 53 espèces de requins» vivant dans les eaux du Cap-Vert sont en danger imminent d’extinction à cause notamment de la «surpêche, le changement climatique et la dégradation de l’habitat des requins».

«En termes d’AMP (Aires marines protégées), le Cap-Vert a moins de 1% de sa ZEE (Zone économique exclusive) protégée et délaisse des zones critiques pour la conservation des requins», s’alarment ces chercheurs.

Le tourisme constitue la principale source de recettes en devises pour l’Etat cap-verdien et sa promotion est au cœur des actions de l’exécutif de cet archipel prospère sur le plan économique.