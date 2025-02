Les autorités de la Zambie ont annoncé ce 11 février 2025 l’arrestation et l’inculpation de Tasila Lungu (41 ans, fille de l’ancien Président Edgar Lungu) pour blanchiment d’argent présumé.

Les Lungu présentent ce démêlé judiciaire comme un énième épisode des procédures judiciaires opposées à cette famille présidentielle depuis son départ du pouvoir en 2021, suite à une défaite électorale.

Tasila Lungu, actuelle députée de la circonscription de Chawama (dans la capitale Lusaka), a été arrêtée à son retour d’un voyage aux Etats-Unis, a précisé la DEC (Commission de lutte contre la drogue). Tasila Lungu est accusée de «possession de biens soupçonnés d’être des produits du crime et de blanchiment d’argent», a expliqué cette Commission.

La DEC a mentionné une ferme évaluée à 8,8 millions de kwacha (environ 316.000 dollars) que Tasila Lungu a possédée dans l’est de la Zambie de janvier 2015 à décembre 2022.

Tasila Lungu avait déjà été arrêtée en mai 2024, avec sa mère et sa sœur, pour fraude. La famille Lungu avait dénoncé à l’époque une «vendetta politique», car son frère, Dalitso, est également accusé «de corruption» par les autorités zambiennes. En 2023, la Police avait aussi perquisitionné la maison familiale des Lungu, accusant l’ancienne Première Dame d’avoir volé des véhicules. Edgar Lungu a dirigé la Zambie entre 2015 et 2021, et projette de se présenter à nouveau à la présidentielle de 2026.