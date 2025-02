Le Ghanéen Mohamed Ibn Chambas (président du Groupe de Haut niveau de l’UA sur le Soudan) a crié haro ce 11 février 2025 sur la situation humanitaire alarmante dans ce pays d’Afrique orientale en proie à une guerre fratricide meurtrière depuis le 15 avril 2023.

Les affrontements en cours entre l’Armée soudanaise et les FSR (paramilitaires) ont fait des dizaines de milliers de morts, et ont déplacé plus de 12 millions de personnes. «Les combats incessants au Soudan depuis le début de la guerre le 15 avril 2023 ont entravé l’accès à l’aide humanitaire, entraîné une pénurie de nourritures et aggravé la faim, les enfants et les femmes sont continuellement maltraités et les personnes âgées et malades manquent d’assistance médicale», a détaillé Mohamed Ibn Chambas. «Il s’agit de la pire crise humanitaire au monde», a insisté ce haut diplomate ghanéen.

Au nom de l’UA, Mohamed Ibn Chambas a réitéré la position de l’organisation panafricaine pour la fin de cette guerre inter-Soudanais. «Seul un dialogue politique inter-Soudanais, et non l’option militaire, peut mettre fin à cette guerre», a insisté ce président du Groupe de Haut niveau de l’UA.

Selon des chiffres de l’UA, quelque 431.000 enfants ont été hospitalisés en 2024 à cause de malnutrition sévère aiguë, un chiffre en hausse de 44% par rapport à l’année 2023. Ce 10 février 2025, les Nations Unies ont accusé les FSR de faire obstacle à l’acheminement d’une aide vitale dans la région du Darfour, menacée de famine. Selon plusieurs observateurs sur le terrain, à l’heure actuelle, l’Armée contrôle l’est et le nord du Soudan, alors que les paramilitaires maintiennent leur emprise sur la quasi-totalité du Darfour (vaste région de l’ouest du pays habitée par un quart des 50 millions de Soudanais).

La famine frappe déjà cinq régions soudanaises, dont trois dans le Darfour-Nord, et devrait s’étendre d’ici mai 2025 à cinq autres districts de cet Etat, selon des agences de l’ONU qui s’appuient sur un récent Rapport de l’IPC (Système de classification de la sécurité alimentaire).