Le Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus a salué mardi à Marrakech, la création du Prix international Mohammed VI pour la sécurité routière, une initiative visant à encourager les actions en faveur de routes plus sûres.

S’exprimant lors de la 4ᵉ Conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière qui se tient du 18 au 20 février dans la ville ocre, Ghebreyesus a rappelé que l’OMS a eu l’honneur de recevoir cette distinction lors de sa première édition, conjointement avec le Fonds des Nations unies pour la sécurité routière. Il a en outre insisté sur l’urgence d’agir face aux accidents de la route, qui causent plus d’un million de décès par an dans le monde, touchant en priorité les jeunes et les enfants.

Pour sa part, l’Envoyé spécial de l’ONU pour la sécurité routière, Jean Todt, a souligné la nécessité d’une action internationale concertée pour lutter contre cette «pandémie silencieuse», aggravée par la croissance du parc automobile et l’urbanisation rapide.

Présent à l’événement, le ministre saoudien de l’Intérieur, le prince Abdulaziz bin Saud bin Nayef bin Abdulaziz, a mis en avant les efforts de son pays en matière de sécurité routière, soulignant l’impact économique et social majeur des accidents, précisant que l’Arabie saoudite s’est engagée à mettre en place des solutions innovantes pour relever ce défi mondial.

Dans un entretien accordé à la MAP, en marge de la 4ème édition de la Conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière, le ministre délégué français chargé des Transports, Philippe Tabarot a salué de son côté, l’engagement et les efforts du Maroc pour la lutte contre l’insécurité routière et s’est félicité de l’excellente organisation de cet événement qui a réuni plus de 100 ministres des Transports et de l’Intérieur du monde entier.

La sécurité routière constitue un enjeu universel nécessitant une coopération internationale accrue, a-t-il ajouté, mettant l’accent dans ce sens, sur le rôle central du Maroc en faveur d’un dialogue fructueux autour de la sécurité routière.

Cette conférence mondiale qui se tient pour la première fois en Afrique, marque un tournant dans la mobilisation internationale pour réduire les accidents de la route et sauver des vies de centaines de milliers d’usagers de la route.