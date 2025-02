La suspension du financement de divers projets par le Gouvernement américain à l’égard de l’Afrique «doit servir d’appel au réveil pour les pays africains, et les inciter à développer leurs économies», en améliorant notamment «le commerce bilatéral et investissements entre eux», a suggéré le président zambien, Hakainde Hichilema, les dont les propos ont été rapportés ce mardi, par le média public «Zambia Daily Mail».

L’ex-opposant devenu président de la Zambie a tenu ces propos disruptifs au cours d’entretiens avec Winnie Byanyima, Directrice exécutive du Programme conjoint des Nations Unies sur le VIH/Sida (ONUSIDA) et Sous-secrétaire Générale des Nations Unies, précise la publication «Zambia Daily Mail».

«Il est plus que temps, car cela souligne pour nous sur le continent l’importance de faire croître nos économies, en se concentrant sur la croissance, la croissance et toujours plus de croissance», a souligné le président Hichilema, affirmant que « la force de l’Afrique réside dans la gestion prudente de ses ressources».

L’aide humanitaire globale des USA à l’égard du reste du monde a été suspendue au moins, jusqu’au 20 avril 2025 par le Président Donald Trump, à quelques exceptions près, malgré l’intervention de la justice américaine.