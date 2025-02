L’Armée tchadienne a annoncé mardi 18 février, avoir 297 terroristes au cours de son opération anti-terroriste «Haskanite» menée contre le groupe islamiste nigérian Boko Haram», a rapporté le directeur de la communication de l’armée tchadienne, le général Chanane Issakha Acheik.

Cette riposte vigoureuse de l’Armée tchadienne aux incursions djihadistes a occasionné à titre de dégâts collatéraux, la mort de 24 soldats et de trois civils en plus de 37 militaires et quatre civils blessés et évacués à N’Djamena pour des soins, ont confié les autorités militaires tchadiennes.

Outre la neutralisation de ces «297 terroristes», l’opération dans la région du lac Tchad a fait 163 autres blessés parmi les assaillants. Par ailleurs, sept hors-bords équipés d’armes de calibre 12,7mm, 112 armes individuelles et cinq armes collectives ont aussi été récupérées par l’armée, a indiqué le général Chanane Issakha Acheikh, ajoutant que quinze hors-bords et treize pirogues et plusieurs campements avec leur matériel ont été détruits.

L’opération Haskanite traduit, selon le pouvoir de N’Djamena, la détermination du Tchad à «restaurer la sécurité et la stabilité dans la région du lac Tchad où les incursions de Boko Haram perturbent la vie des populations locales». Le Tchad dispose de l’une des Armées les plus équipées et structurées au Sahel, une Armée aguerrie dans la lutte contre le terrorisme zonal.