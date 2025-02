Le Gouvernement camerounais s’est inquiété ce mardi 18 février du fait que «plus de trois millions de ses citoyens sont confrontés à une insécurité alimentaire aiguë en 2025».

Le ministre camerounais de l’Agriculture et du Développement rural Gabriel Mbaïrobe a livré ces chiffres lors de la 3e session du Comité de pilotage du Projet d’urgence de lutte contre la crise alimentaire (PULCCA) à Yaoundé, la capitale camerounaise.

L’Etat du Cameroun souligne que les régions principalement concernées sont le Nord, l’Extrême-Nord, l’Adamaoua, l’Est, ainsi que le Nord-Ouest et le Sud-Ouest.

Doté d’un budget annuel de 35 milliards de FCFA, le PULCCA est censé jouer un rôle phare dans la gestion de cette situation de crise alimentaire et humanitaire que connaitra le pays en cette année 2025.

Financé par la Banque mondiale, le PULCCA vise à fournir une aide humanitaire, alimentaire et sanitaire aux populations vulnérables, à renforcer leur résilience grâce à des intrants agricoles et à améliorer la capacité du Gouvernement à gérer pareilles crises alimentaires, dont la dernière en date, est apparue après les inondations de septembre et octobre 2024 dans l’Extrême-Nord camerounais.