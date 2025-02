La Chambre des Représentants, chambre basse du parlement marocain, organise ce jeudi 20 février à Rabat, le 2ème Forum des Présidents des Commissions des Affaires Étrangères des Parlements Africains, sous le thème : «Vers la mise en place de fondements durables pour la stabilité et la sécurité en Afrique».

Ce forum s’inscrit dans une dynamique de coopération et de coordination entre les parlements africains pour relever les défis communs du continent. Il reflète également l’engagement du Maroc, sous la conduite du Roi Mohammed VI, en faveur du renforcement de la solidarité africaine et de la coopération interparlementaire.

Les discussions de ce conclave porteront sur deux axes principaux à savoir : «Médiation et Coexistence : Construire une Afrique résiliente aux conflits», qui explorera les mécanismes de règlement pacifique des différends et «L’Intégration économique et corridors de développement : une réponse aux défis de la paix en Afrique», qui mettra en avant le rôle des échanges commerciaux et des infrastructures dans la stabilisation du continent africain.

Pour rappel, la capitale du Royaume du Maroc avait déjà abrité en juillet 2023, la 1ère édition de ce Forum parlementaire africain, placée sous le thème : «La coopération parlementaire africaine dans le contexte des défis actuels».

À l’issue de cette rencontre, les participants avaient réaffirmé leur attachement à l’unité et à l’intégration du continent, ainsi qu’à la souveraineté et à l’intégrité territoriale des Etats africains membres de l’Union Africaine (UA) et de l’Organisation des Nations Unies (ONU).