Le projet de construction du corridor routier reliant Es-Semara à un deuxième poste frontière reliant l’extrême Sud du Sahara marocain au Nord de la Mauritanienne, via les communes d’Amgala et de Tifariti, ouvrira bientôt ses portes au trafic routier des biens et des personnes, a annoncé le Directeur régional de l’Équipement, du Transport et de la Logistique à Es-Semara, Samih Azzamari, précisant que le taux d’avancement des travaux dépasse désormais les 95 %.

D’une longueur de 93 km, cette route, ayant nécessité un investissement total de 49,72 millions de dirhams, est divisée en quatre tronçons. Le dernier segment, en cours d’achèvement, concerne la Route Nationale 17, qui s’étend sur 53 km pour un coût estimé à 28,23 millions de dirhams. Son taux d’avancement dépasse les 88 %, tandis que les trois autres tronçons totalisant 40 km, ont été déjà achevés entre 2017 et 2023.

Ce corridor routier vise à réduire le temps de transport, améliorer la sécurité routière et renforcer la connectivité entre le Maroc et la Mauritanie. Son achèvement débouchera sur l’ouverture du second poste frontalier, en complément du passage de Guerguerat qui relie actuellement le Maroc à la Mauritanie.

Cette nouvelle infrastructure s’inscrit dans le cadre de l’Initiative Atlantique lancée par le Roi Mohammed VI pour renforcer l’intégration régionale et l’accès des pays du Sahel à l’océan Atlantique et devrait favoriser en même temps, le développement économique, social et touristique dans cette région, créer des emplois locaux et consolider la stabilité démographique des zones concernées.

Par ailleurs, un projet de station routière de 3600 m², d’un coût de 900.000 dirhams, conçue pour améliorer l’accueil des voyageurs et la gestion des flux de transport, a été présenté à l’occasion d’une visite du gouverneur d’Es-Semara, Ibrahim Boutoumilat venu s’enquérir de l’état d’avancement du projet routier. De plus, une nouvelle ligne de taxis reliant Es-Semara à Amgala via El Khaïda a été lancée pour faciliter la mobilité des habitants de la région.

A signaler que l’axe routier entre le Maroc et la Mauritanie, emprunté chaque jour par des dizaines de camions de marchandises et de véhicules de transport de voyageurs, est totalement sécurisé depuis le 13 novembre 2020, suite à une intervention musclée des Forces Armées Royales (FAR) qui a permis de chasser une bonne fois pour toute, les miliciens du polisario qui menaient depuis le 21 octobre 2020, des actes de banditisme en bloquant la circulation des biens et des personnes au niveau de la zone tampon mitoyenne du poste frontière marocain d’El Guerguerat.