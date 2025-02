Le Conseil des ministres Burkinabè a adopté ce mercredi 19 février, un rapport relatif à la signature d’un accord-cadre entre l’Etat du Burkina Faso et la société «Horizon industries» pour l’acquisition d’équipements informatiques au profit de l’administration publique.

Un communiqué publié à l’issue de la réunion définit l’accord-cadre comme un contrat administratif conclu entre une ou plusieurs autorités contractantes et une ou plusieurs personnes publiques ou privées ayant pour objet d’établir les termes régissant les marchés à passer au cours d’une période qui ne saurait excéder quatre ans, notamment en ce qui concerne les prix et le cas échéant, les quantités envisagées.

Cet accord-cadre émane, d’après la même source, de la volonté politique du gouvernement burkinabè de promouvoir un développement endogène qualitatif en synergie avec les acteurs économiques, afin de favoriser l’émergence d’un tissu économique national dynamique et compétitif.

La société «Horizon industries», unité industrielle établie au Burkina Faso, est spécialisée dans l’assemblage d’ordinateurs portables, de téléphones, de tablettes et d’équipements électroménagers. L’Etat burkinabè participe au capital de cette société à hauteur de 35%, à travers le Fonds burkinabè de développement économique et social (FBDES).

Le communiqué précise que le présent accord-cadre permettra entre autres, de favoriser l’émergence de champions nationaux dans divers secteurs de l’industrie dont celui des technologies de l’information et de la communication ; de garantir l’écoulement et la promotion des produits de l’usine naissante à travers la commande publique.

Il s’agira également de réaliser, au profit de l’Etat, des économies d’échelle à travers des achats groupés ; de satisfaire aux besoins de l’Etat tout en profitant des évolutions technologiques et de garantir à la société «Horizon industries» une base d’engagement auprès de ses partenaires techniques et financiers pour le développement et l’extension de son usine.