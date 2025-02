Le prix de la liberté des médias de « Start TV – The Gambia » a été attribué, lundi 24 février, au chef d’Etat Adama Barrow, alors qu’il présidait le «grand lancement» d’un nouveau siège de cette chaîne de télévision.

Pour les autorités, cette distinction du chef de l’Etat traduit la volonté du pouvoir de renforcer le droit à l’information, à la liberté d’expression et au développement national.

Barrow, qui a reçu le prix des mains du président et propriétaire de Star FM/TV, Haji Baniko Sissoho, a encouragé la direction et le personnel de cette chaîne à continuer de rechercher l’excellence, de défendre le journalisme éthique et d’adopter les nouvelles technologies pour atteindre un public plus large et améliorer les services, selon un communiqué de la présidence.

« Depuis 2017, mon administration a donné la priorité à la création d’un environnement médiatique ouvert et prospère. L’adoption de la Loi sur l’accès à l’information, sous ma direction, démontre clairement notre dévouement à la liberté des médias, à la transparence et à la bonne gouvernance, a déclaré le chef de l’Etat gambien.

Le président Adama Barrow qui considère qu’«un secteur des médias fort et indépendant est un pilier essentiel de la démocratie», a promis de continuer «à soutenir les initiatives qui permettent à la presse d’agir librement, équitablement et de manière bénéfique».

Pour lui, «le rôle des médias dans l’édification de la nation ne peut être exagéré», dans la mesure où «les médias informent, éduquent, divertissent et ont un potentiel énorme et unique pour unir une nation tout en favorisant la responsabilité et la participation civique».

«En tant qu’institution médiatique privée, Star FM/TV a considérablement contribué au paysage médiatique gambien en offrant une plate-forme pour des voix diverses, en créant des opportunités d’emploi et en favorisant le dialogue national», a-t-il conclu, avant de louer, une nouvelle fois, l’engagement de la chaîne TV envers «l’excellence journalistique et le service public».