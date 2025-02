La diplomatie malienne a affiché, lundi dans un communiqué, sa « surprise » suite à une publication du Département de l’efficacité gouvernementale des États Unis d’Amérique, sur les réseaux sociaux, relative à «une supposée subvention» de 14 millions de dollars octroyée par l’Agence Américaine pour le Développement International (USAID) au Mali pour appuyer la cohésion sociale.

Le Mali est cité, dans cette publication, parmi les pays dont les subventions américaines ont été annulées, selon le ministère malien des Affaires étrangères qui dit avoir saisi officiellement les autorités américaines pour des explications concernant cette subvention.

«Le Mali, dans sa quête de souveraineté, n’a cessé de dénoncer, bien avant la mise en place de la nouvelle administration américaine, le danger de l’utilisation détournée de ‘l’aide publique au développement’ comme instrument de déstabilisation et de subversion de nos pays par le financement des réseaux terroristes et comme moyen de violation de la souveraineté de nos Etats», indique le communiqué.

La même source fait savoir que l’Etat malien a inscrit l’ensemble de ses relations de coopération dans le cadre du «respect de la souveraineté de l’Etat, des choix souverains du Peuple malien et de la défense de ses intérêts».

C’est à ce titre, poursuit le texte, que le gouvernement se serait réservé, depuis deux ans, de «signer l’Accord quinquennal de Subvention d’Objectif de Développement avec les Etats-Unis concernant le financement des projets de l’USAID, et a ajourné la mise en œuvre de certaines activités, y compris celles relatives à la cohésion sociale, à condition de respecter la souveraineté du Mali, les priorités et les procédures d’exécution nationales en la matière».

La diplomatie malienne a ainsi invité les autorités américaines à engager les poursuites judiciaires contre les personnes qui ont détourné lesdits fonds «pour financer le terrorisme international», dont le Mali et les autres Etats de la Confédération Etats du Sahel seraient «victimes».

Toutefois, Bamako a affirmé se reconnaitre « dans la nouvelle orientation des autorités américaines visant à assainir et à humaniser leurs subventions», et salué «cette prise de conscience de la réalité de leur ‘aide publique’ et les actions entreprises contre leur utilisation subversive et non conforme aux besoins essentiels des bénéficiaires».