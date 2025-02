Le Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan, Murat Nurtleu a réaffirmé ce vendredi à Rabat, le soutien de son pays à la souveraineté et à l’intégrité territoriale du Maroc, ainsi qu’au Plan d’Autonomie présenté par le Royaume en 2007 comme unique solution au différend artificiel autour de son Sahara.

Le chef de la diplomatie kazakhe effectue actuellement une visite officielle au Maroc, à l’invitation du ministre marocain des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Dans un communiqué conjoint rendu public à l’issue de ses entretiens avec son homologue marocain, Nasser Bourita, Murat Nurtleu a en effet, qualifié le Plan d’Autonomie de base sérieuse et crédible en vue d’une solution politique négociée à la question du Sahara.

Ce soutien sans équivoque revêt une importance particulière, compte tenu du rôle clé du Kazakhstan en Asie centrale et vient renforcer les acquis diplomatiques du Maroc concernant sa cause nationale, obtenus grâce aux hautes orientations du Roi Mohammed VI. Le Kazakhstan rejoint ainsi la dynamique internationale soutenant le Plan d’Autonomie comme seule solution viable au différend régional autour du Sahara occidental du Royaume.

Dans le même communiqué, Murat Nurtleu a également réitéré l’appui du Kazakhstan aux efforts du Secrétaire général de l’ONU et de son Envoyé personnel pour le Sahara, dans le cadre des résolutions du Conseil de Sécurité qui, dans sa résolution 2756, adoptée le 31 octobre 2024, avait a confirmé à nouveau, le caractère « sérieux et crédible » du Plan d’Autonomie marocain, mettant en avant une solution politique durable et de compromis, tout en insistant sur la reprise des tables rondes comme seul cadre du processus politique onusien dans ce dossier.

Par ailleurs, les deux parties ont annoncé, le jour même, l’entrée en vigueur le 19 mars 2025, de l’accord sur l’exemption de visa pour les ressortissants des deux pays, détenteurs de passeports ordinaires. Cet accord qui avait été signé par les deux parties en marge de la 79e session de l’Assemblée générale des Nations unies à New York, le 26 septembre 2024, vise à promouvoir la coopération touristique et à renforcer les liens interpersonnels et interculturels d’une part, et d’autre part, à stimuler les échanges commerciaux entre les deux pays.