Le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté à l’unanimité, ce lundi 3 mars, la résolution 2776 (2025) prévoyant le maintien de l’ensemble du régime de sanctions instauré contre les Chabab, un mouvement rebelle somalien.

Ces sanctions comprennent l’interdiction des exportations de charbon de bois et des composants d’engins explosifs improvisés et l’autorisation d’inspecter les navires pour faire respecter l’embargo sur les importations illicites d’armes ou de charbon.

Parallèlement, le Conseil de Sécurité a prorogé, jusqu’au 13 janvier 2026, le mandat du Groupe d’experts, tout en exprimant son intention de réviser le mandat dudit groupe au plus tard le 13 décembre 2025.

Ce Groupe a pour mandat d’enregistrer l’ensemble des armes, des munitions et du matériel militaire confisqué ou saisi aux Chabab, et, conjointement avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), d’échanger des informations sur les opérations des Chabab et la surveillance de l’élimination totale des stocks de charbon de bois.

Le Conseil a invité le Secrétaire général de l’ONU de lui présenter, d’ici au 1er novembre 2025, une évaluation technique de l’embargo sur les armes visant les Chabab ; et a demandé au Gouvernement somalien de continuer de coopérer avec les États membres de la fédération de la Somalie, les autorités financières somaliennes, les institutions financières du secteur privé et la communauté internationale afin de «désorganiser» le financement des Chabab.

La résolution 2776 « témoigne une fois de plus de la volonté du Conseil de continuer à travailler avec la Somalie pour veiller à ce que le régime de sanctions soit ajusté progressivement et de manière appropriée en réponse à l’évolution du contexte sécuritaire », a noté la délégation porte-plume, le Royaume-Uni, qui a fait valoir que le texte venant d’être adopté est le premier de son genre à avoir été négocié avec la Somalie en tant que membre du Conseil.

Le précédent régime de sanctions contre le groupe Al-Chabab courait jusqu’au 28 février 2025. A cette date, le Conseil de sécurité, l’a reconduit pour trois jours, jusqu’au 3 mars 2025, avant d’adopter, ce lundi, une nouvelle résolution pour maintenir les sanctions. L’ONU considère les Chabab comme la menace la plus importante à la paix et à la sécurité en

Somalie.