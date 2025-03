Le Président burkinabè, le Capitaine Ibrahim Traoré, a présidé, dans la matinée du lundi 3 mars, la cérémonie solennelle de montée des couleurs au palais présidentiel de Koulouba, avec la particularité que ce sont deux drapeaux qui ont été cette fois-ci élevés, le drapeau national et celui de la Confédération de l’Alliance des États du Sahel (AES).

Ce cérémonial des couleurs a enregistré la présence du Premier ministre et des membres du gouvernement, des présidents d’institution et des membres la Commission nationale de la Confédération AES, du doyen du corps diplomatique et des ambassadeurs des pays de l’espace AES.

Dans son discours de circonstance, le Chef de l’État burkinabé s’est félicité de la construction continue de l’AES, soulignant que «nous sommes en train de réussir quelque chose que certains ne souhaitent pas voir, que certains aussi n’ont pas réussi à faire».

Il a rappelé à la même occasion que «l’AES est née dans le sang et la sueur et va poursuivre son chemin pour le bonheur des peuples du Sahel, indique un communiqué de la Direction de la communication de la Présidence.

Ibrahim Traoré a fait état de la détermination de son pays de se frayer un chemin pour le bonheur des Burkinabè, à travers la mise en œuvre de projets et programmes dans des secteurs comme la santé, l’éducation, l’agriculture et les infrastructures.

«Malheureusement des esclaves de salon, des Africains qui suivent aveuglement l’impérialisme ont essayé de nous décourager mais il n’y a pas de raison de se démotiver», a fait constater le président de transition, Traoré, invitant l’ensemble des Burkinabè à ne pas céder au découragement dans l’accomplissement de leurs tâches quotidiennes.

Par ailleurs, Traoré a souligné la disponibilité et l’ouverture des États membres de l’AES (Mali, Niger et Burkina Faso) pour des partenariats sincères et respectueux des intérêts des peuples de la Confédération, a conclu la même source.