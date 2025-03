Le Président ghanéen, John D. Mahama a effectué le week-end écoulé, une rapide tournée dans les trois Etats membres de Alliance des Etats du Sahel (AES) centrée sur des intérêts politiques et économiques.

La diplomatie ghanéenne précise que dans le cadre de cette mini-tournée, John Mahama a évoqué la remise au goût du jour, de l’Initiative d’Accra (approche ghanéenne de la résolution des maux terroristes en Afrique de l’ouest).

Le président ghanéen a entamé sa mini-tournée au Burkina Faso, l’a poursuivie au Mali avant de l’achever ce dimanche 9 mars, au Niger. A chacune de ses escales, il a eu des entretiens avec les Chefs d’Etat de chacun de ces pays visités.

Hier dimanche, John D. Mahama a été accueilli à l’aéroport international Diori Hamani de Niamey, par le général Abdourahamane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP).

La tournée du Président ghanéen s’inscrit dans une nouvelle tentative de négocier le retour des trois pays de l’AES dans la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) qu’ils avaient quittée officiellement le 24 janvier 2025, ont précisé des sources gouvernementales ghanéennes.

La coopération économique a été au cœur des discussions entre Mahama et Tiani, avec un accent particulier mis sur les échanges commerciaux entre les deux pays, le développement des infrastructures et les initiatives visant à stimuler les investissements, ont précisé des sources nigériennes.

Lors de sa visite samedi 8 mars à Bamako, John D. Mahama a reconnu l’existence d’«une rupture de confiance entre l’AES et la CEDEAO et a assuré que nous ferons tout ce qui est possible pour restaurer cette confiance».

Son déplacement au Mali est fondé en priorité sur le raffermissement des relations bilatérales entre le Ghana et le Mali. «Nos discussions ont porté sur les relations bilatérales, notamment les échanges économiques et la contribution aux économies des deux pays, de la diaspora malienne au Ghana», a détaillé le nouveau Président ghanéen.

Les deux personnalités ont par ailleurs abordé la question de la relance de la Commission mixte de coopération entre les deux pays et des questions de sécurité, particulièrement la lutte contre le terrorisme.

Le Mali, le Faso et le Niger se sont faits représenter à un haut niveau début janvier 2025, lors de la cérémonie de prestation de serment du président ghanéen, Mahama.