Les représentants internationaux des pays partenaires au développement (plénipotentiaires) du Fonds africain de développement (FAD) et la haute direction du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) se réuniront du 11 au 13 mars, par visioconférence, pour discuter de la dix-septième reconstitution des ressources du Fonds (FAD-17), a annoncé la BAD dans un communiqué.

Cette reconstitution permettra d’accroître les investissements dans des infrastructures de qualité, durables et résilientes au changement climatique dans les secteurs de l’agriculture, de l’énergie, des transports, de l’eau et de l’assainissement, des infrastructures de santé et dans d’autres secteurs, lit-on dans le texte.

Elle soutiendra également le Guichet d’action climatique du Fonds afin d’aider les pays les plus vulnérables d’Afrique à faire face aux impacts disproportionnés du changement climatique sur le continent.

Pour rappel, le Fonds africain de développement, guichet concessionnel du Groupe de la BAD, aide les pays africains éligibles à renforcer leurs capacités économiques, à réduire la pauvreté et à stimuler le développement économique et social.

Les partenaires au développement internationaux, qui reconstituent les ressources du Fonds tous les trois ans, sont représentés lors des discussions sur la reconstitution des ressources par leurs plénipotentiaires au sein du FAD.