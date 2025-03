Le conseil des ministres burkinabè, réuni mercredi à Ouagadougou, a approuvé un décret portant création d’un Economat des Forces de défense et des Forces de sécurité, dans l’objectif d’améliorer les conditions de vie desdites Forces, ainsi que celles de leurs familles.

Les autorités burkinabè estiment qu’au regard des défis sécuritaires, la mise en place de mécanismes de soutien logistique et social adaptés aux besoins des Forces de défense et des Forces de sécurité s’avère « impérative ».

Le gouvernement est d’avis que les personnels des Forces de défense et des Forces de sécurité ainsi que leurs familles sont confrontés à des difficultés d’accès aux produits de grande consommation et aux équipements essentiels, et que cette situation impacte directement leur moral et leur efficacité opérationnelle.

La création d’un Economat des Forces de défense et des Forces de sécurité, un établissement public à caractère économique, est ainsi présentée comme une initiative destinée à soulager les personnels de ces Forces ainsi que leurs familles par la mise à disposition de produits à des prix abordables.

Pour les autorités, cet Economat devrait permettre de renforcer la solidarité nationale par le soutien aux familles des militaires engagés dans la lutte contre le terrorisme, et de soutenir le moral des troupes en améliorant leur pouvoir d’achat et leurs conditions de vie.

Il est attendu aussi de cette initiative de favoriser la mise en place d’un réseau logistique fiable pour la distribution des produits dans les différentes régions militaires et administratives du pays.