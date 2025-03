Le Conseil d’Administration du Fonds monétaire international (FMI) a approuvé des décaissements en faveur du Cameroun d’un montant d’environ 73 milliards de FCFA, a annoncé hier mercredi dans un communiqué, le ministre camerounais des Finances, Louis Paul Motaze.

Cette enveloppe porte à près de 500 milliards de F CFA l’ensemble des appuis budgétaires reçus par le Cameroun du FMI, depuis la conclusion du programme intervenue le 29 juillet 2021, hormis ceux des autres partenaires au développement.

« Le Gouvernement (…) tient a réitérer sa gratitude au FMI pour ses divers concours financiers, et son accompagnement dans la mise en œuvre des réformes structurelles dans un contexte économique et sécuritaire difficile, exacerbé par un environnement international de plus en plus incertain, marqué par la persistance des tensions géopolitiques et le resserrement des conditions financières », indique le texte.

A noter que le Conseil d’Administration a annoncé ces décaissements après avoir approuvé, à l’issue de sa session du 12 mars, la septième revue du Programme Economique et Financer du Cameroun 2021-2025 appuyé par la Facilité Elargie de Crédit (FEC) et le Mécanisme Elargi de Crédit (MEDC), ainsi que la deuxième revue de l’accord soutenu par la Facilité pour la Résilience et la Durabilité (FRD).

Dans un communiqué publié à l’issue des débats de ce Conseil, son président par intérim, Nigel Clarke, déclare que « les résultats du programme ont été globalement satisfaisants, et les accords au titre des programmes appuyés par la FEC, le MEDC et la FRD continuent d’aider les autorités camerounaises dans leurs efforts en vue de maintenir la stabilité macroéconomique, de mettre en œuvre les réformes prioritaires et de faire progresser le programme climatique pour promouvoir une croissance durable. »