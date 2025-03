Le taux de croissance économique au Burkina Fao «est passé de 3,6 en 2023 à 5,1% en 2024 au Burkina Faso» et ce, dans un contexte de lutte contre le terrorisme, s’est félicité l’exécutif burkinabè lors de la réunion du Conseil des ministres tenue ce mercredi 19 mars à Ouagadougou.

L’exécutif burkinabé fait état à travers cette performance, d’une «révision de 0,1 point de pourcentage par rapport aux prévisions d’août 2024, où le taux de croissance était estimé à 5,0%».

Cette légère progression s’explique par «la forte progression de la valeur ajoutée du secteur primaire à la faveur des retombées de l’Initiative présidentielle dans le secteur agricole, en dépit de la contre-performance de l’extraction d’or», indique le compte-rendu de cette session du Conseil des ministres. Pour le compte de 2025, l’exécutif burkinabè demeure optimiste en tablant sur 5,6% dans ses prévisions de croissance économique pour le prochain exercice financier.

Cet optimisme est fondé sur les hypothèses d’une accalmie des tensions géostratégiques au niveau international et dans la sous-région ouest-africaine, un bon ancrage du Faso dans la Confédération de l’Alliance des Etats du Sahel (AES), et une pluviométrie favorable, alors que le pays lutte depuis 2015, contre le terrorisme et l’extrémisme violent dans différentes régions de son territoire.