Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio et le leader kényan W. Samoei Ruto ont de nouveau conversé par le canal téléphonique ce 25 mars 2025 autour de sujets sécuritaires à vocation régionale.

Le Secrétaire d’État Marco Rubio s’est entretenu avec le Président kényan William S. Ruto «pour le remercier du leadership du Kenya en matière de paix et de sécurité régionales, et discuter des récents développements en Somalie et au Soudan du Sud», a rapporté ce 25 mars Tammy Bruce (Porte-parole du Département d’Etat).

Les deux personnalités ont également «discuté de la nécessité de mettre fin aux conflits en cours dans l’est de la République démocratique du Congo et au Soudan», a complété cette officielle du Département d’Etat. Les relations diplomatiques entre le Kenya et les USA ont été élevées au niveau stratégique durant les derniers mois du mandat de Joseph Robinette Biden. Nairobi a ainsi été l’une des premières capitales d’Afrique avec lesquelles l’Administration Trump a pris langue après son entrée en fonction en janvier 2025.

Dans la Corne de l’Afrique, le Kenya (locomotive économique d’Afrique orientale) est un partenaire-clé des Occidentaux et particulièrement des USA dans la lutte contre le terrorisme et ses avatars.