L’Espagne a exprimé son souhait de pouvoir organiser la Coupe du monde de football féminine 2035, en commun avec le Maroc et le Portugal, cinq ans après le mondial masculin que les trois pays s’apprêtent à abriter en 2030, a révélé ce vendredi, le président de la Fédération royale espagnole de football (RFEF), Rafael Louzán.

«Nous voulons que l’Espagne accueille le Mondial féminin en 2035, ensemble avec le Portugal et le Maroc», a déclaré Rafael Louzan, en marge d’une conférence sur l’égalité à l’Université Rey Juan Carlos de Madrid.

Les trois pays hôtes de l’édition centenaire chez les hommes, se préparent à déposer leur candidature commune auprès de la Fédération internationale de football Association (FIFA), quelques semaines après l’annonce de la candidature américaine pour le mondial 2031. Le Brésil étant déjà désigné pour abriter l’édition 2027 de cette coupe du monde, La Fédération internationale devrait dévoiler bientôt l’identité du ou des pays hôtes de l’édition 2031.

«Il n’y a pas de meilleure manière de donner de la visibilité au sport féminin qu’en prenant part à l’événement sportif le plus important au monde, une Coupe du monde de football. Nous y travaillons actuellement», a ajouté le président de la RFEF, actuellement éclaboussé par de nombreux scandales, notamment de présumées magouilles dans la sélection des villes espagnoles devant abriter des matchs du Mondial 2030.

Pour ce mondial masculin présenté sous un format spécial, les premières rencontres de la phase de poules se joueront en Uruguay, en Argentine et au Paraguay, pour fêter le centenaire de la première édition de la compétition, tandis que le Maroc, l’Espagne et le Portugal accueilleront les matchs suivants, y compris les demi-finales et les finales.